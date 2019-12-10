ООС: бойовики 6 разів порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 10 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики здійснили 3 обстріли: неподалік Майорська — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової — зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” зафіксовано 3 ворожих обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Лебединського — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
“Сьогодні, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на “нормандській зустрічі” погодили припинення вогню до Нового року.