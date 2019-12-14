ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ российские оккупационные войска осуществили 3 обстрелы позиций Объединенных сил: у Песков — зафиксировано снайперский огонь; неподалеку Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; вблизи Павлополя — из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. 2 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцевого — с РПГ и автоматических гранатометов”, — указано в сообщении.

Сегодня, 14 декабря, в результате обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один военный получил ранения.

Как сообщал УНН, по сообщению на середину дня, боевики не нарушали “тишины”.