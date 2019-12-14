ООС: бойовики не порушували "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню збройних формування Російської Федерації не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
“Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формування Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 13 грудня, бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції.