ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню 13 грудня. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 13 грудня, бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
З початку цієї доби, 14 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.
Нагадаємо, у штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення.