У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На ділянках розведення №2 та №3 тривають заходи щодо дотримання режиму тиші. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що протилежна сторона постійно намагається дискредитувати особовий склад Об’єднаних сил.
“Штаб операції Об’єднаних сил зараз відпрацьовує для затвердження Генеральним штабом пропозиції щодо додаткових ділянок розведення та відкриття інших КПВВ”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики з ОРДЛО проводять тренування артилерійських і мінометних підрозділів.