Бойовики в ОРДЛО проводять тренування артилерійських і мінометних підрозділів - розвідка

КИЇВ. 12 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу серед бойовиків зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.