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Бойовики в ОРДЛО проводять тренування артилерійських і мінометних підрозділів - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу серед бойовиків зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Так, сьогодні розпочались збори з корегувальниками артилерійського вогню артилерійських та мінометних підрозділів російсько-окупаційних військ. З командирами вогневих взводів артилерійських підрозділів заплановано проведення тактико-спеціальних занять з корегування вогню артилерії. Зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін", - сказав Праута.

За його словами, водночас на передові позиції російсько-окупаційних військ відмічено переміщення розвідувальних підрозділів, оснащених безпілотними літальними апаратами і укомплектованих військовослужбовцями, більшість з яких упродовж поточного року пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії та мають досвід викриття об’єктів для ураження і корегування артилерійського вогню.

Також, за даними розвідки, бойовики продовжують здійснювати інформаційні заходи з дискредитації Об’єднаних сил та з метою зриву мирних ініціатив України.

"Зокрема, 11 грудня низка російських та підконтрольних окупантам ЗМІ поширили відео про виявлення "схрону з боєприпасами", нібито закладеного українськими розвідниками на підконтрольній окупаційній адміністрації території поблизу одного з районів розведення сил (Станиця Луганська). При цьому провокаційно стверджувалось, що понад 280 мін та 32 тисячі патронів різного калібру мали бути використані нібито для проведення терористичних актів проти мирного населення", - розповів Праута.

Окрім того, він зазначив, що за наявною в головному управлінні розвідки інформацією, зазначені боєприпаси приховувались командуванням окремих підрозділів 2 АК окупаційних військ з метою подальшої наживи на їх незаконному продажі. А так зване "МГБ ЛНР" вирішило використати зазначений факт для проведення чергової антиукраїнської інформаційної акції.

Нагадаємо, на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей для підвищення ефективності агітаційної роботи окупанти створюють виїзні вербувальні команди.

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