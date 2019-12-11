Бойовики створюють виїздні вербувальні команди - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей для підвищення ефективності агітаційної роботи окупанти створюють виїзні вербувальні команди. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує активні заходи з комплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Для підвищення ефективності агітаційної роботи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти створюють виїзні вербувальні команди, до складу яких залучають працівників військкоматів та військовослужбовців російських окупаційних військ", - заявив Шаравара.
Так, основними об’єктами пропагандистських заходів є працівники підприємств з великою заборгованістю по заробітній платі та мешканці шахтарських поселень (промислових районів).
"Водночас продовжується набір на військову службу осіб, які скоїли злочини та ухиляються від кримінального переслідування або в минулому притягались до кримінальної відповідальності", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за даними розвідки, з початком нового навчального року бойовики на Донбасі зосередили зусилля на підготовці снайперів та молодшого командного складу.