Боевики создают выездные вербовочные команды - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для повышения эффективности агитационной работы оккупанты создают выездные вербовочные команды. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает активные мероприятия по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ. Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск", - заявил Шаравара.
Так, основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий с большой задолженностью по заработной плате и жители шахтерских поселений (промышленных районов).
"Вместе с тем продолжается набор на военную службу лиц, которые совершили преступления и уклоняются от уголовного преследования или в прошлом привлекались к уголовной ответственности", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, по данным разведки, с началом нового учебного года боевики на Донбассе сосредоточили усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава.