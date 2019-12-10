Бойовики зосередили зусилля на підготовці снайперів та молодшого командного складу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початком нового навчального року бойовики на Донбасі зосередили зусилля на підготовці снайперів та молодшого командного складу. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує здійснювати заходи, спрямовані на підвищення готовності до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав Гуцуляк.
З початком нового навчального року окупанти зосередили зусилля на підготовці снайперів та молодшого командного складу. Зокрема, з 9 грудня цього року у 1, 2 АК розпочаті навчальні збори з командирами взводів та снайперами.
"Зазначені заходи проводяться під керівництвом та з безпосередньою участю кадрових офіцерів ЗС РФ", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей зростає кількість випадків загибелі російських бойовиків через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості.