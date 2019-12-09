На Донбасі зростає кількість підривів бойовиків на власних мінах – розвідка

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей зростає кількість випадків загибелі російських бойовиків через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ", - сказав Праута.

Також, за даними розвідки, бойовики продовжують інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Відмічено прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.

"Водночас зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю так званих "українських диверсійних груп" та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил", - розповів Праута.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики у наступному році заборонять приймати на службу осіб старше 45 років

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