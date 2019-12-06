Бойовики у наступному році заборонять приймати на службу осіб старше 45 років – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У наступному році у військах противника заплановано зміну порядку проводження військової служби в частині, що стосується граничного віку перебування особового складу на службі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Так, командирам з’єднань і частин 1 та 2 АК наказано до березня 2020 року розірвати контракти з військовослужбовцями віком 50-55 років, у залежності від займаних ними посад. Також військовим комісаріатам на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях доведено розпорядження про заборону прийняття на військову службу осіб, старших 45 років", - сказав Праута.
Також, за даними розвідки, з метою створення підготовленого резерву для поповнення лав окупаційних військ російська окупаційна адміністрація посилює пропагандистську роботу в системі так званої “військово-патріотичного і фізичного виховання” молоді та юнацтва шляхом розбудови розгалуженої структури громадських організацій за зразком російської “Юнармії”.
Нагадаємо, російське командування бойовиків розслідує факти зловживання вищим офіцерським складом службовим становищем, їх причетності до розкрадання зброї, військової техніки та матеріально-технічних засобів.