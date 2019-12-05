У РФ розслідують розкрадання офіцерами на Донбасі зброї та військової техніки - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російське командування бойовиків розслідує факти зловживання вищим офіцерським складом службовим становищем, їх причетності до розкрадання зброї, військової техніки та матеріально-технічних засобів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наприкінці листопада цього року російське командування, під приводом позачергової ротації, відкликало з відрядження ряд офіцерів ЗС РФ, які виконували обов’язки посадових осіб в органах управління (штабах) з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - сказав Гуцуляк.
Однак, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, справжньою причиною відправлення зазначених осіб до РФ є проведення розслідувань за фактами зловживання вищим офіцерським складом службовим становищем, їх причетності до розкрадання зброї, військової техніки та матеріально-технічних засобів.
"Зокрема, протягом минулого місяця російськими контрольно-ревізійними комісіями під час перевірки з’єднань і частин 1 та 2 АК виявлені факти нестачі боєприпасів та сотень одиниць стрілецької зброї, необґрунтованого списання пально-мастильних матеріалів та матеріальних засобів", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, командування бойовиків на Донбасі посилює підрозділи за допомогою найманих громадян РФ.