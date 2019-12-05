В РФ расследуют хищения офицерами на Донбассе оружия и военной техники - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в конце ноября этого года российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров ВС РФ, которые выполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказал Гуцуляк.

Однако, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, настоящей причиной отправки указанных лиц в РФ является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

"В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК обнаружены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, по информации разведки, командование боевиков на Донбассе усиливает подразделения с помощью наемных граждан РФ.