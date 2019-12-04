Бойовики посилюють підрозділи за допомогою найманців з РФ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Командування бойовиків на Донбасі посилює підрозділи за допомогою найманих громадян РФ. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ приховано посилює бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з метою недопущення стабілізації обстановки, здійснення провокаційних обстрілів та нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил.
Зокрема, відмічено прибуття з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських та диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення", - повідомив Шаравара.
Так, більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів ЗС РФ та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.
"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за інформацією розвідки Об’єднаних сил, бойовики продовжують вести дезінформаційну компанію щодо постачання свого озброєння.