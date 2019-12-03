Бойовики продовжують дезінформувати населення щодо постачання свого озброєння - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. За інформацією розвідки Об’єднаних сил, бойовики продовжують вести дезінформаційну компанію щодо постачання свого озброєння. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує активну дезінформаційну кампанію з метою приховування постачання на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях російського озброєння та військової техніки для потреб 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - сказав Гуцуляк.
Зокрема, 1-2 грудня цього року провідними російськими та підконтрольними російській окупаційній адміністрації засобами масової інформації поширений черговий фейк про так звані "успіхи оборонно-промислового комплексу республік" та прийняття на озброєння 1 АК сучасних комплексів РЕБ (радіоелектронної боротьби).
Водночас, згадані у пропагандистських матеріалах зразки військової техніки є нічим іншим, як виявлені раніше на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські засоби РЕБ.
"Слід зазначити, що обслуги зазначених зразків комплектуються виключно з кадрових російських військовослужбовців на ротаційній основі", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, протягом поточного тижня у лавах бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей передбачено проведення занять з бойової готовності.