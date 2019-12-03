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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Боевики продолжают дезинформормировать население относительно поставок своего вооружения - разведка

Боевики продолжают дезинформормировать население относительно поставок своего вооружения - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. По информации разведки Объединенных сил, боевики продолжают вести дезинформационную компанию по поставкам своего вооружения. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает активную дезинформационную кампанию с целью сокрытия поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российского вооружения и военной техники для нужд 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказал Гуцуляк.

В частности, 1-2 декабря этого года ведущими российскими и подконтрольными российской оккупационной администрации средствами массовой информации распространен очередной фейк о так называемых "успехах оборонно-промышленного комплекса республик" и принятие на вооружение 1 АК современных комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В то же время, упомянутые в пропагандистских материалах образцы военной техники являются ничем иным, как обнаруженными ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских средствах РЭБ.

"Следует отметить, что обслуживания указанных образцов комплектуются исключительно из кадровых российских военнослужащих на ротационной основе", - подытожил спикер Минобороны.

Напомним, на текущей неделе в рядах боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей предусмотрено проведение занятий по боевой готовности.

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