У бойовиків розпочався новий навчальний рік - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Протягом поточного тижня у лавах бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей передбачено проведення занять з бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань, частин та підрозділів у вищий ступень бойової готовності. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 2 грудня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ розпочато новий навчальний рік", - сказав Праута.
Протягом поточного тижня у російсько-окупаційних військах передбачено проведення занять з бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань, частин та підрозділів у вищий ступень бойової готовності з виходом у райони зосередження та на полігони.
"Зазначені заходи проводяться за єдиним планом оперативної та бойової підготовки ЗС РФ та під контролем офіцерів штабу Південного військового округу", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за даними ГУ розвідки Міноборони, через недотримання російськими найманцями заходів безпеки під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях відбувається їх травмування та загибель.