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У боевиков начался новый учебный год - разведка

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В течение текущей недели в рядах боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей предусмотрено проведение занятий по боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений, частей и подразделений в более высокую степень боевой готовности. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со 2 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ начался новый учебный год", - сказал Праута.

В течение текущей недели в российско-оккупационных войсках предусмотрено проведение занятий по боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений, частей и подразделений в более высокую степень боевой готовности с выходом в районы сосредоточения и на полигоны.

"Указанные мероприятия проводятся по единому плану оперативной и боевой подготовки ВС РФ и под контролем офицеров штаба Южного военного округа", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, по данным ГУ разведки Минобороны, из-за несоблюдения российскими наемниками мер безопасности во время минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях происходят их травмирования и гибели.

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