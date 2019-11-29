Бойовики підриваються на власних мінах через недотримання заходів безпеки - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через недотримання російськими найманцями заходів безпеки під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях відбувається їх травмування та загибель. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони капітан Михайло Шаравара, з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.
"Недотримання російськими найманцями заходів безпеки у ході мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їх загибелі та поранень у 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 та 4 омсбр 2 АК ЗС РФ", - сказав Михайло Шаровара.
Також він повідомив, що російські окупанти продовжують інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій і інших інженерних об’єктів, у тому числі для їх використання у зимовий період.
"Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у т.ч. поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ", - додав Михайло Шаровара.
Нагадаємо, бойовики посилюють підрозділи за допомогою найманців з РФ.