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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17590 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104426 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80613 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Боевики подрываются на собственных минах из-за несоблюдения мер безопасности - разведка

Боевики подрываются на собственных минах из-за несоблюдения мер безопасности - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за несоблюдения российскими наемниками мер безопасности во время минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях происходит их травмирование и гибель. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны капитан Михаил Шаравара, со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.

"Несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях привело к гибели и ранениям в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ", - сказал Михаил Шаровара.

Также он сообщил, что российские оккупанты продолжают интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, в авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период.

"Кроме того, врагом устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в т.ч. за пределами позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск", - добавил Михаил Шаровара.

Напомним, боевики усиливают подразделения с помощью наемников из РФ.

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