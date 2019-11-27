Бойовики посилюють підрозділи за допомогою найманців з РФ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Командування Збройних сил Російської Федерації посилює підрозділи російсько-окупаційних військ за допомогою найманих громадян РФ. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, з посиланням на дані розвідки Об’єднаних сил, передає УНН.
“Ресурс та якісні характеристики потенційних місцевих призовників продовжують знижуватись, що змушує командування ЗС РФ комплектувати підрозділи російсько-окупаційних військ найманцями — громадянами РФ, до вербування яких на території Росії активно залучаються т. зв. „патріотичні“ громадські організації”, — розповів Максим Праута.
Також повідомляється про активізацію командуванням російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях агітації населення щодо проходження військової служби у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Вказано, що для підвищення ефективності рекрутингової діяльності серед населення ОРДЛО, окупанти збільшили обсяги розповсюдження відповідної пропаганди з використанням телебачення, радіо, соціальних мереж та наочної агітації. При цьому окупаційними адміністраціями застосовуються приховані заходи з обмеження виїзду призовного контингенту до РФ для працевлаштування.
“Крім того, кадровий некомплект планується компенсувати за рахунок введення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях обов’язкової “строкової військової служби”, — додав Максим Праута.
Нагадаємо, бойовики облаштовують вогневі позиції поблизу району розведення військ.