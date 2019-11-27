Боевики усиливают подразделения с помощью наемников из РФ - разведка

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19:19 • 17606 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80636 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает подразделения российско-оккупационных войск с помощью наемных граждан РФ. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.

“Ресурс и качественные характеристики потенциальных местных призывников продолжают снижаться, что заставляет командование ВС РФ комплектовать подразделения российско-оккупационных войск наемниками — гражданами РФ, к вербовке которых на территории России активно привлекаются т. н. „патриотические“ общественные организации”, — рассказал Максим Праута.

Также сообщается об активизации командованием российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях агитации населения о прохождении военной службы в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Указано, что для повышения эффективности рекрутинговой деятельности среди населения ОРДЛО, оккупанты увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации. При этом оккупационными администрациями применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства.

“Кроме того, кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной” срочной военной службы", — добавил Максим Праута.

Напомним, боевики устраивают огневые позиции вблизи района разведения войск.

Украинские Национальные Новости

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