Боевики усиливают подразделения с помощью наемников из РФ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает подразделения российско-оккупационных войск с помощью наемных граждан РФ. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, со ссылкой на данные разведки Объединенных сил, передает УНН.
“Ресурс и качественные характеристики потенциальных местных призывников продолжают снижаться, что заставляет командование ВС РФ комплектовать подразделения российско-оккупационных войск наемниками — гражданами РФ, к вербовке которых на территории России активно привлекаются т. н. „патриотические“ общественные организации”, — рассказал Максим Праута.
Также сообщается об активизации командованием российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях агитации населения о прохождении военной службы в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Указано, что для повышения эффективности рекрутинговой деятельности среди населения ОРДЛО, оккупанты увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации. При этом оккупационными администрациями применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства.
“Кроме того, кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной” срочной военной службы", — добавил Максим Праута.
Напомним, боевики устраивают огневые позиции вблизи района разведения войск.