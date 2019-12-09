На Донбассе растет количество подрывов боевиков на собственных минах - разведка

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. На временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет количество случаев гибели российских боевиков из-за несогласованности действий по минировании участков местности. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"Противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ", - сказал Праута.

Также, по данным разведки, боевики продолжают интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Отмечено прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

"Вместе с тем растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью так называемых "украинских диверсионных групп" и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил", - рассказал Праута.

Напомним, по данным разведки, боевики в следующем году запретят принимать на службу лиц старше 45 лет

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