Боевики сосредоточили усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. С началом нового учебного года боевики на Донбассе сосредоточили усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает осуществлять мероприятия, направленные на повышение готовности к применению соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Гуцуляк.
С началом нового учебного года оккупанты сосредоточили усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава. В частности, с 9 декабря этого года в 1, 2 АК начаты военные сборы с командирами взводов и снайперами.
"Указанные мероприятия проводятся под руководством и с непосредственным участием кадровых офицеров ВС РФ", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, по данным разведки, на временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет количество случаев гибели российских боевиков из-за несогласованности действий по минированию участков местности.