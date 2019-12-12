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Боевики в ОРДЛО проводят тренировки артиллерийских и минометных подразделений - разведка

Боевики в ОРДЛО проводят тренировки артиллерийских и минометных подразделений - разведка

Киев  •  УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Донбасса среди боевиков возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"Так, сегодня начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных подразделений российско-оккупационных войск. С командирами огневых взводов артиллерийских подразделений запланировано проведение тактико-специальных занятий по корректировке огня артиллерии. Возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон", - сказал Праута.

По его словам, одновременно на передовые позиции российско-оккупационных войск отмечено перемещение разведывательных подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами и укомплектованных военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

Также, по данным разведки, боевики продолжают осуществлять информационные мероприятия по дискредитации Объединенных сил и с целью срыва мирных инициатив Украины.

"В частности, 11 декабря ряд российских и подконтрольных оккупантам СМИ распространили видео об обнаружении "схрона с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками на подконтрольной оккупационной администрации территории возле одного из районов разведения сил (Станица Луганская). При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 тысячи патронов различного калибра должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения", - рассказал Праута.

Кроме того, он отметил, что по имеющейся в главном управлении разведки информации, указанные боеприпасы скрывались командованием отдельных подразделений 2 АК оккупационных войск с целью дальнейшей наживы на их незаконной продаже. А так называемое "МГБ ЛНР" решило использовать указанный факт для проведения очередной антиукраинской информационной акции.

Напомним, на временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для повышения эффективности агитационной работы оккупанты создают выездные вербовочные команды.

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