ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня 13 декабря. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя и Березового - со станковых противотанковых гранатометов;
у Каменки - с РПГ и пулеметов крупного калибра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:
дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
у Новолуганского - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.
Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.