ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню протягом 14 грудня, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об’єднаних сил: біля Пісків — зафіксовано снайперський вогонь; неподалік Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру; поблизу Павлополя — з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. 2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: неподалік Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого — з РПГ та автоматичних гранатометів”, — вказано у повідомленні.
Сьогодні, 14 грудня, внаслідок обстрілів противником загинув військовослужбовець Об’єднаних сил, ще один військовий отримав поранення.
Як передавав УНН, за повідомленням на середину доби, бойовики не порушували “тиші”.