ООС: боевики 30 раз нарушили "тишину", ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 12:00 воскресенья, 20 февраля, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил представитель пресс-службы Объединенных сил на брифинге в воскресенье, передает корреспондент УНН.
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"По состоянию на 12 часов со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня. Из них 26 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник использовал артиллерийские системы 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения и находится в лечебном учреждении", - сообщил спикер.
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Кроме того, он напомнил, что, не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19 февраля противник трижды из минометов и танковых гранатометов обстрелял КПВВ "Счастье".
Командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении работы данного пропускного пункта с 8:00 20 февраля на период существования угрозы.
Добавим
Сегодня, 20 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.