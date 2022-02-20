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ООС: за перші сім годин доби бойовики 8 разів відкривали вогонь разів

ООС: за перші сім годин доби бойовики 8 разів відкривали вогонь разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні, 20 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

Деталі

Станом на 7-му ранку поточної доби, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Красногор'ївку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
Старогнатівку - з мінометів калібру 82 мм.
Луганське – з мінометів калібру 120 мм.
Опитне- з мінометів калібру 120 мм.
Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовий отримав бойове травмування.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

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