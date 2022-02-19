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ОБСЄ: за вчора на Донеччині зафіксували 591 порушення режиму припинення вогню, на Луганщині - 975 порушень, включаючи 860 вибухів.

ОБСЄ: за вчора на Донеччині зафіксували 591 порушення режиму припинення вогню, на Луганщині - 975 порушень, включаючи 860 вибухів.

Київ • УНН

 • 8402 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В ОБСЄ повідомили за вчора в Донецькій області зафіксували 591 порушення режиму припинення вогню, в Луганській - 975 порушень, включаючи 860 вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.

Деталі

В щоденному звіті ОБСЄ повідомили, що у Донецькій області СММ зафіксувала 591 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 553 вибухи. За попередній звітний період в регіоні зафіксовано 222 порушення режиму припинення вогню.


У Луганській області Місія зафіксувала 975 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 860 вибухів. За попередній звітний період в регіоні зафіксовано 648 порушень режиму припинення вогню.

СММ підтвердила повідомлення про втрату цивільного населення в підконтрольній уряду Мар’їнці Донецької області.

Місія розглянула повідомлення про пошкодження школи в підконтрольній уряду Врубівці Луганської області.

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