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Ситуація на Донбасі: кількість порушень тиші зросла до 101, 88 - із застосуванням забороненого озброєння

Ситуація на Донбасі: кількість порушень тиші зросла до 101, 88 - із застосуванням забороненого озброєння

Київ • УНН

 • 9867 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Станом на 20 годину на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Цитата

“Станом на 20 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

“Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація на Донбасі: зафіксовано 70 порушень “тиші”, двоє військових загинули, четверо — поранені

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