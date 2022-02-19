Ситуация на Донбассе: количество нарушений тишины возросло до 101, 88 - с применением запрещенного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По состоянию на 20 часов на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на прессцентр ООС.
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"По состоянию на 20 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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