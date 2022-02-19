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15 марта, 19:03 • 89508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114396 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108771 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99411 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95208 просмотра

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ОБСЕ: за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня, на Луганщине - 975 нарушений, включая 860 взрывов.

ОБСЕ: за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня, на Луганщине - 975 нарушений, включая 860 взрывов.

Киев • УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ОБСЕ сообщили за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушения режима прекращения огня, в Луганской - 975 нарушений, включая 860 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Детали

В ежедневном отчете ОБСЕ сообщили, что в Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушения режима прекращения огня, в том числе 553 взрывы. За предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня.


В Луганской области Миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов. За предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 648 нарушений режима прекращения огня.

СММ подтвердила сообщение о потере гражданского населения в подконтрольной правительству Марьинке Донецкой области.

Миссия рассмотрела сообщение о повреждении школы в подконтрольной правительству Врубовке Луганской области.

Напомним

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