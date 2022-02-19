ОБСЕ: за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня, на Луганщине - 975 нарушений, включая 860 взрывов.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ОБСЕ сообщили за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушения режима прекращения огня, в Луганской - 975 нарушений, включая 860 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Детали
В ежедневном отчете ОБСЕ сообщили, что в Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушения режима прекращения огня, в том числе 553 взрывы. За предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня.
В Луганской области Миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов. За предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 648 нарушений режима прекращения огня.
СММ подтвердила сообщение о потере гражданского населения в подконтрольной правительству Марьинке Донецкой области.
Миссия рассмотрела сообщение о повреждении школы в подконтрольной правительству Врубовке Луганской области.
Напомним
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