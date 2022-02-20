ООС: за первые семь часов суток боевики 8 раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Детали
По состоянию на 7 утра текущих суток, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Русско - оккупационные войска обстреляли:
Дважды Красногорьевку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
Старогнатовку - из минометов калибра 82 мм.
Луганское - из минометов калибра 120 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Пески - из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
В течение прошедших суток, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военный получил боевое травмирование.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
ОБСЕ: за вчера в Донецкой области зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня, на Луганщине - 975 нарушений, включая 860 взрывов.