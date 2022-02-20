ООС: бойовики 30 разів порушили "тишу", поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 12:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню. Про це заявив представник пресслужби Об'єднаних сил на брифінгу в неділю, передає кореспондент УНН.
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"Станом на 12 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню. З них 26 із застосванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Супротивник задіяв артилерійські системи 152 мм та 122 мм, міномети 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі", - повідомив речник.
Деталі
Крім того, він нагадав що, не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19 лютого противник тричі з мінометів та танкових гранатометів обстріляв КПВВ "Щастя".
Командувачем Об'єднаних сил прийняте рішення щодо тимчасового припинення роботи даного пропускного пункту з 8:00 20 лютого на період існування загрози.
Додамо
Сьогодні, 20 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.