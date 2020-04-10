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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

 • 20142 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по минским договоренностям должны находиться в районах отвода. Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты также открывали огонь по нашим опорных пунктах с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники заставили противника к восстановлению режима "Тишина" на всех участках линии соприкосновения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

По защитника Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе села Пищевика враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

Объединенные силы дали решительный ответ на все вооруженные провокации и прекратили огневую активность противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехово.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано у населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

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В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 09 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С началом этих суток, 10 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Новозвановка российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах.

Украинские Национальные Новости

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