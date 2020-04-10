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ООС: бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

ООС: бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 20147 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. 9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення. Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З метою припинення ворожих провокацій та стабілізації ситуації наші воїни активно застосовували чергові вогневі засоби. Вмілими діями українські захисники примусили противника до відновлення режиму "Тиша" на усіх ділянках лінії зіткнення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

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По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник відкривав вогонь двічі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм – чотири міни, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти тричі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Поруч з Авдіївкою російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі села Пищевик ворог обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а біля села Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі збройні провокації та припинили вогневу активність ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України.

З мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник упродовж доби тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Оріхового.

Вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках ворог випустив 18 мін зазначеного калібру.

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В районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Поруч з Новгородським проти підрозділу Об’єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення.

Такі злочинні дії не залишилися без адекватної відповіді. За попередніми підтвердженими даними розвідки Об’єднаних сил, 09 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили.

З початком цієї доби, 10 квітня, збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях в районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах.

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