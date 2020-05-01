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ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 9274 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитниках Песок враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Каменки обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенных пунктов Авдеевка и Тарамчук противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станковой противотанкового гранатомета.

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Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковское. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды у Орехового враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

У Хутора Свободного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по нашим опорных пунктах, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Новгородского оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

За текущие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановка из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82 мм минометы.

За текущие сутки, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Объединенные силы решительно отреагировали на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, вчера было зафиксированы четыре обстрела со стороны боевиков.

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