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ООС зафиксировано четыре обстрелы со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 12340 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС зафиксировано четыре обстрелы со стороны боевиков

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песок враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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