ООС зафиксировано четыре обстрелы со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песок враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.