ООС: зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння", - повідомили в пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Пісок ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Для обстрілів ворог застосовував міномети 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 29 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.