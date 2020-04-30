ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. 29 квітня збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.
Дванадцять порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.
Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки.
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Поруч з Водяним окупанти двічі відкривали вогонь по наших військовослужбовцях з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Неподалік Павлополя російські найманці двічі застосовували гранатомети різних систем.
Біля Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Старогнатівки, Тарамчука та Авдіївки ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
По околицях Мар’їнки противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації використали 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового.
Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з 120 мм мінометів – 15 мін.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.
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За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.
Від початку 30 квітня російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, на Луганщині під час обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець.