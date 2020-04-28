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ООС: на Луганщині під час обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець

ООС: на Луганщині під час обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. 28 квітня внаслідок обстрілів на Луганщині один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині.

Незважаючи на поминальні дні, ворог із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

Такі злочинні дії російськими загарбниками здійснюються цілеспрямовано напередодні відеоконференції міністрів закордонних справ країн Нормандського формату. Цілком очевидно, що окупанти мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у зриві мирних домовленостей, заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, у вівторок бойовики сім разів порушили режим порушили режим тиші.

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