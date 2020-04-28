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ООС: бойовики сім разів порушили режим порушили режим тиші

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів", - повідомили у пресцентрі. 

Усі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" і майже всі вони були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зранку наші захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Окрім цього ворог застосував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети.

Згодом збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників Хутора Вільний з мінометів 82-го калібру, а оборонців Попасної з мінометів 82-го калібру та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі ООС. 

Нагадаємо, 27 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

 

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