ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

27 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар’їнки.

Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів.

Вночі біля Новоселівки Другої був зафіксований ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника рішуче застосовували чергові вогневі засоби.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

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Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог вдень застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а надвечір обстріляв зі 120 мм міномета, використавши 7 мін.

По оборонцям Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної увечері обстріляли з міномета 120-го калібру.

Позиції наших військовослужбовців поруч з Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили.

Від початку цієї доби, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, військовослужбовця підозрюють в привласненні близько 200 тисяч грн військової частини.