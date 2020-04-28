ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

ukru
16:58 • 23578 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 94363 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 171561 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 175197 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 180877 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 187282 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 166352 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183791 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144693 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149901 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
63 %
758 мм
Ясно
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 32247 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115441 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 123050 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100359 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 175607 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 171566 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 175205 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 180881 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 187286 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 166354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 24832 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100360 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115442 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110896 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 111065 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

Київ • УНН

 • 11551 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

27 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар’їнки.

Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів.

Вночі біля Новоселівки Другої був зафіксований ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника рішуче застосовували чергові вогневі засоби.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: бойовики 4 рази відкривали вогонь, двоє бійців поранені

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог вдень застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а надвечір обстріляв зі 120 мм міномета, використавши 7 мін.

По оборонцям Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної увечері обстріляли з міномета 120-го калібру.

Позиції наших військовослужбовців поруч з Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили.

Від початку цієї доби, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, військовослужбовця підозрюють в привласненні близько 200 тисяч грн військової частини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68