ООС: в Луганской области во время обстрела боевиков погиб военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. 28 апреля в результате обстрелов в Луганской области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.
Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участкп разведения сил и средств №2 "Золотое".
Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты ставят цель заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей, заявили в штабе ООС.
Напомним, во вторник боевики семь раз нарушили режим нарушили режим тишины.