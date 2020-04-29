ООС: на Луганщині бойовики обстріляли житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та пошкодили житлові будинки. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили взяті на себе зобов’язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь із житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники наразили на небезпеку мирних громадян, які проживають поблизу лінії зіткнення", - повідомили у пресцентрі.
Так, вчора, 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено 3 житлових будинки.
"На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.