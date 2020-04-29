ООС: в Луганской области боевики обстреляли жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и повредили жилые дома. В результате обстрела никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - сообщили в пресс-центре .
Так, вчера, 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома.
"К счастью, никто не пострадал", - отметили в штабе ООС.
Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.