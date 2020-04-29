ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли", - повідомили у пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.
Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки.
Неподалік Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Павлополя та Мар’їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці використали 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового.
Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з 120 мм мінометів — 15 мін.
"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 28 квітня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.