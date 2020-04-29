ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. 28 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного захисника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники ефективно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупанти відмовились від подальшої активності.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Кам’янки з міномета 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з ручного протитанкового гранатомета.

Біля Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора багаторазово порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Наші захисники поблизу населеного пункту Кримське зранку тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Окрім цього ворог використав гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети. Надвечір противник обстрілював оборонців Кримського з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По захисниках Хутора Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь двічі – з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів. Зранку по оборонцях Попасної ворог випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а надвечір обстрілював зі стрілецької зброї.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу селища міського типу Новотошківське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм, а згодом вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

З настанням темряви окупанти вели вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника.

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За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби, 29 квітня, російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, під час обстрілу бойовиків поранено українського військового.

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