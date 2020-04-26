ООС: під час обстрілу бойовиків поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. 25 квітня російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське із автоматичних станкових гранатометів, внаслідок чого був поранений український військовослужбовець. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу”, — пише пресцентр штабу.
Зазначається, що підрозділи ООС, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. “Втрати противника уточнюються”, — зазначається у повідомленні.
“Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, — резюмували військовослужбовці.
Нагадаємо, станом на вечір суботи в ООС повідомили, що бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції.